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الأرجنتين تتبنى قانونا يعتبر التحرش في الأماكن العامة جريمة

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الأرجنتين تتبنى قانونا يعتبر التحرش في الأماكن العامة جريمة
Reuters Enrique Marcarian
الأرجنتين، أرشيف
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تبنى مجلس الشيوخ الأرجنتيني بالإجماع قانونا يعتبر التحرش في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن.

ويدور الحديث في القانون حول تعليقات جنسية وصور وتسجيلات فيديو تم تصويرها دون موافقة المرأة والتماس الجسدي المفرط والملاحقة واللفتات الفاحشة التي يمكن أن تواجهها المرأة في الشارع ووسائل النقل والمحلات التجارية والأماكن العامة الأخرى.

ومنذ الآن قد يواجه المتهم بارتكاب هذه الجرائم غرامة أو عملا قسريا أو السجن.

ومن المتوقع أن تنشئ مؤسسة النساء الوطنية في البلاد خطا هاتفيا خاصا لمساعدة النساء اللواتي يعانين من التحرش في الأماكن العامة.

وتعد مكافحة العنف تجاه النساء في الأرجنتين وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية من إحدى المهام الحيوية بالنسبة لسلطات هذه الدول.

وتدل معلومات حركة "MuMaLa" الاجتماعية التي تدافع عن حقوق النساء، على أن نحو 100% من النساء أعلن أنهن تعرضن لعمليات تحرش في الأماكن العامة. وكان نصفها يدور عن التعليقات الفاحشة الموجهة للنساء، فيما تحدث نحو 4% منهن عن تعرضهن للملاحقة من جانب الرجال.

المصدر: نوفوستي

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