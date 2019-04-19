ترامب يستلهم "لعبة العروش": لقد انتصرت واللعبة انتهت

اعتبر رئيس أمريكا دونالد ترامب أنه انتصر بعد الكشف عن محاولته طرد روبرت مولر، المحقق الخاص بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريد.

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ونشر ترامب تغريدة من طائرته الرئاسية قال فيها "أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل". وأضاف "كان لي الحق في استخدام الامتياز التنفيذي، لكني لم أفعل".

Kimberley Strassel should get the Pulitzer. She is a treasure (and I don’t know her) who correctly called the Russia Hoax right from the start! Others who were soooo wrong will get the Prize. Fake News! https://t.co/TJJPY5MM6X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

ورسم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في 448 صفحة صورة منّفرة وبشعة للرئيس الامريكي، الذي صُعق عندما سمع بتعيين مولر، فحاول عبر 10 إجراءات تقويض التحقيق بشكل سافر.

واستلهم الرئيس الأمريكي مرة أخرى أسلوب مسلسل "غايم أوف ثرونز" ("لعبة العروش") لإعلان براءته من الاتهام بالتواطؤ مع الروس في انتخابات عام 2016 الرئاسية، وذلك بعد نشر تقرير مولر الذي خلص إلى عدم وجود تواطؤ.

وسبق لترامب أن استخدم صورا من المسلسل الشهير لحشد الدعم لمشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك والتلويح بإعادة فرض عقوبات على إيران.

والآن يعود ترامب مجددا لاستلهام مشهد المسلسل الذي تنتجه شبكة "اتش بي أو" التلفزيونية لإعلان انتصاره في معركته مع المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات.

ويوم الخميس، وحتى قبل الكشف عن التقرير، كان ترامب جاهزا بصورة له تشبه أسلوب مشهد "لعبة العروش" وتظهره من الخلف مرتديا معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة "اللعبة انتهت" بخط مشابه لذلك الذي يستخدمه المسلسل في عناوينه، وموجهة "للكارهين واليساريين المتطرفين الديموقراطيين".

ونشر ترامب الصورة على تويتر حتى قبل أن يصبح التقرير متاحا للجميع، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير العدل بيل بار أعلن فيه عدم وجود تواطؤ بين الرئيس وموسكو.

وجعل ترامب هذه الصورة التغريدة الرئيسة على حسابه.

لكن هذا الأمر لم يعجب "اتش بي او" التي أعلنت "على الرغم من انه يمكننا تفهم الحماسة لـ (غايم أوف ثرونز) الآن مع إطلاق الموسم النهائي، ما زلنا نفضل عدم استخدام حقوقنا الفكرية لأهداف سياسية".

المصدر: RT