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مقتل صحفية أثناء أعمال شغب في إيرلندا الشمالية

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مقتل صحفية أثناء أعمال شغب في إيرلندا الشمالية
Reuters
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لقيت صحفية مصرعها بعد إطلاق أعيرة نارية خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية يوم الخميس، تعرضت خلالها الشرطة لهجوم بالقنابل الحارقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحفية، لارا ماك غي، البالغة من العمر 29 عاما قتلت في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية، ووجهت الشرطة لمنظمة "الجيش الإيرلندي الجديد" تهمة الوقوف وراء قتلها.

مقتل صحفية أثناء أعمال شغب في إيرلندا الشمالية
BBC
الصحفية لارا ماك غي

وقال مارك هاميلتون مساعد قائد الشرطة في بيان، "نتعامل مع ما حدث باعتباره حادثا إرهابيا، وفتحنا تحقيقا في عملية القتل".

وكتبت صحفية محلية تدعى ليونا أونيل عبر حسابها في "تويتر"، أنه بعد إصابة الصحفية وسقوطها بجوار سيارة لاند روفر تابعة للشرطة نقلها الضباط سريعا إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وكانت ليونا أونيل قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو لسيارات شرطة تتعرض للرشق بما قالت إنها عشرات من القنابل الحارقة والحجارة والزجاجات والألعاب النارية، وأظهرت مقاطع الفيديو سيارتين في منتصف الطريق والنيران ممسكة بهما.

وقالت الصحفية إن أعمال الشغب نشبت ردا على تفتيش منزل في المنطقة أجراه عدد كبير من عناصر الشرطة.

المصدر: وكالات

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