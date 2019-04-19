مقتل صحفية أثناء أعمال شغب في إيرلندا الشمالية

لقيت صحفية مصرعها بعد إطلاق أعيرة نارية خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية يوم الخميس، تعرضت خلالها الشرطة لهجوم بالقنابل الحارقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحفية، لارا ماك غي، البالغة من العمر 29 عاما قتلت في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية، ووجهت الشرطة لمنظمة "الجيش الإيرلندي الجديد" تهمة الوقوف وراء قتلها.

BBC

وقال مارك هاميلتون مساعد قائد الشرطة في بيان، "نتعامل مع ما حدث باعتباره حادثا إرهابيا، وفتحنا تحقيقا في عملية القتل".

I was standing beside this young woman when she fell beside a police Land Rover tonight in Creggan #Derry. I called an ambulance for her but police put her in the back of their vehicle and rushed her to hospital where she died. Just 29 years old. Sick to my stomach tonight pic.twitter.com/F0GHHd3HPz — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 18 апреля 2019 г.

وكتبت صحفية محلية تدعى ليونا أونيل عبر حسابها في "تويتر"، أنه بعد إصابة الصحفية وسقوطها بجوار سيارة لاند روفر تابعة للشرطة نقلها الضباط سريعا إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

At least 1 person has died as rioters threw petrol bombs at police cars in Londonderry, North Ireland, in what authorities call a terrorist incident pic.twitter.com/nZg9TJcD6o — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 19 апреля 2019 г.

وكانت ليونا أونيل قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو لسيارات شرطة تتعرض للرشق بما قالت إنها عشرات من القنابل الحارقة والحجارة والزجاجات والألعاب النارية، وأظهرت مقاطع الفيديو سيارتين في منتصف الطريق والنيران ممسكة بهما.

وقالت الصحفية إن أعمال الشغب نشبت ردا على تفتيش منزل في المنطقة أجراه عدد كبير من عناصر الشرطة.

المصدر: وكالات