واشنطن: على العسكر في السودان الخروج من الواجهة وتسليم السلطة للمدنيين

كشفت أمريكا عن موقفها من أحداث السودان، ولخصته بضرورة خروج العسكر من الواجهة وتسليم السلطة للمدنيين، وقالت إنها سترسل موفدا وتحدد سياستها بناء على تقييمه للأحداث هناك.

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وقال مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه لقناة الحرة الأمريكية: "إن الوضع في السودان متحرك للغاية ولا أحد يعرف ماذا سيحصل في الساعات المقبلة".

وأضاف المسؤول أن "أهدافنا الاستراتيجية في السودان هي خروج العسكريين من الواجهة ومن أمام الكاميرات والعودة إلى تحمل مسؤولية ضمان الأمن وتقدم المدنيين إلى الأمام لتحمل مسؤولية العملية الانتقالية".

وحسب المسؤول، فإن واشنطن تفضل أن تبدأ العملية الانتقالية في أسرع وقت ممكن.

ولكنه استدرك قائلا: "إذا جرت العملية الانتقالية بسرعة كبيرة فيمكن أن تصل مجموعة غير مؤهلة من المدنيين، وإذا أخذت وقتاً طويلاً فيمكن أن تغرق في مستنقع ولا تحصل العملية الانتقالية".

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هدف واشنطن البعيد الأمد في السودان هو التأكد من أنه مهما كانت المجموعة المسؤولة التي ستتولى العملية الانتقالية فيتعين عليها أن تعد العدة لتطبيق انتقال سياسي يؤدي إلى حكومة ديمقراطية تعكس إرادة الشعب السوداني ورغباته وأهدافه.

وأضاف المسؤول ذاته لقناة الحرة أنه لا يجب أن تنتهي العملية الانتقالية بخلع العسكريين لملابسهم والاستمرار في تمثيل المصالح نفسها.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة. وأضافت "نحن مسرورون لقرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجول في الخرطوم".

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة الالتزام بحماية الشعب السوداني". وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وحكم القانون".

وستتوجه نائبة مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس إلى السودان نهاية الأسبوع للاطلاع على ما يجري هناك، بعدما كانت واشنطن قد خفضت عدد دبلوماسييها في الخرطوم.

المصدر: وكالات