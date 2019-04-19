أعلن الرئيس التشيلي، سيبستيان بينييرا، أن بلاده مستعدة لتقديم هبة من النحاس والخشب إلى فرنسا في إطار إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس التي اجتاحها حريق ضخم يوم الاثنين الماضي.

إقرأ المزيد

وأجرى بينييرا اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح خلاله "مساهمة تشيلي في إعادة بناء هذا الصرح التاريخي"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التشيلية.

وتشيلي هي المنتج الرئيسي للنحاس في العالم ومصدّر كبير للخشب.

وأوضحت الرئاسة التشيلية أن الرئيس الفرنسي "عبّر عن تقديره لهذه المبادرة القيمة" وستقرر السلطات المكلفة بإعادة البناء الترتيبات العملية المتعلقة باستلام هذه المساعدة.

واندلع الاثنين الماضي حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بباريس التي تعد إحدى أشهر الكاتدرائيات الكاثوليكية في العالم وأحد رموز العاصمة الفرنسية، بالتزامن مع أعمال ترميم كانت تجري في هذا المبنى التاريخي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث المأساوي الذي أثار صدمة في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الصحفي الفرنسي البارز، ستيفان بيرن، أن حجم التبرعات الدولية لترميم الكاتدرائية وإصلاحها بعد الحريق، قد وصل إلى مليار يورو، حتى اللحظة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أن عملية إعادة ترميم الكاتدرائية ستستغرق 5 سنوات، مؤكدا أن فرنسا سترممها لتصبح أجمل مما كانت عليه.

المصدر: نوفوستي