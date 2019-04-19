اقترح النائب في البرلمان الألماني وعضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، فالدمير غيردت، تدريس اللاجئين السوريين في شبه جزيرة القرم الروسية استعدادا لعودتهم إلى بلادهم.

وقال البرلماني الألماني على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي: "أحتاج إلى لقاء مع الوفد السوري، لأبحث مسألة تكوين اللاجئين السوريين، المتواجدين في ألمانيا، وتلقيهم تعليما في القرم، بهدف تحضيرهم للعودة إلى ديارهم".

وأوضح غيردت أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين مستعدون لتلقي تكوينا من شأنه أن يفتح أمامهم آفاقا لتحقيق ذواتهم، مضيفا أنه "يجب أن يكون هذا التكوين في القرم نظرا لأن تكلفته ستكون أقل وأكثر نجاعة، وهذه الخطوة هي رسالة ذات بعد إنساني".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استقبلت خلال الحرب التي شهدتها سوريا أكثر من مليون لاجئ، وقد تسبب ذلك في خلافات سياسية بين المستشارة أنغيلا ميركل والأحزاب اليمينية، التي رأت في هذه الخطوة عبئا اقتصاديا، كما قد تكون لها تبعات أمنية.

المصدر: نوفوستي