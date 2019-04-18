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رئيس إندونيسيا ويدودو يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

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رئيس إندونيسيا ويدودو يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
Reuters
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس فوزه في انتخابات الرئاسة بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية حصوله على 54% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأربعاء.

وقال ويدودو خلال مؤتمر صحفي، في جنوب جاكرتا: "لا بد أن ننتظر لحين إعلان النتيجة الرسمية. لكن 12 مؤسسة استطلاع قدمت نتائج واضحة.. ونحن ننقل عنها أن قائمة جوكو حصلت على 54.5% من الأصوات بينما حصل برابوو على 45.5%".

من جهته، أعلن منافسه الجنرال برابوو سوبيانتو أيضا فوزه بالانتخابات، وقال إن استطلاعات أجرتها حملته تظهر حصوله على 62% من الأصوات.

وأدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، والجنرال بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد المسلم الأكبر في العالم.

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المصدر: وكالات

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