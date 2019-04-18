ماكرون يهاتف البابا فرنسيس ويدعوه لزيارة فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه تحدث مع بابا الفاتكان فرنسيس ودعاه لزيارة فرنسا.

وأضاف ماكرون "تحدثت هاتفيا مع البابا أمس. دعوته للحضور، وسوف يأتي في الموعد الذي يناسبه".

وخيم الحزن على فرنسا هذا الأسبوع بسبب كارثة حريق ألحق أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس.

وعقب هذه الكارثة عبر البابا عن شعوره بالحزن والألم بسبب الحريق وشكر من خاطروا بحياتهم لإنقاذ الكاتدرائية، التي يرجع عمرها لقرون مضت، ومحتوياتها من المقتنيات الفنية التي لا تقدر بثمن.

المصدر: رويترز