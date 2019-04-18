زيلينسكي: المناظرة مع بوروشينكو قد تجري الجمعة

أعلن المرشح للرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي أن المناظرة بينه وخصمه الرئيسي، بيترو بوروشينكو، قد تجري غدا الجمعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف بدقة.

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وقال زيلينسكي في حديثه لوكالة "أر بي كا-أوكرانيا" والذي تم نشره اليوم الخميس: "ممكن، لا أعرف".

وأكد أنه لا يفكر في كيفية تأثير هذه المناظرة على الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "إنه رأي الشعب الأوكراني. بصراحة فإنني لا أفكر في ذلك. إنه اختيار الناس".

وتابع: "سنشهد شخصين في هذه المناظرة لا غير. وبعد ما تم القيام به خلال السنوات الـ5 الأخيرة (من حكم بوروشينكو)، فأعتقد أنه يمكنني الصمت. ويجب علي أن أفوز لأعطي فرصة لهذه الدولة. وإذا فشلت في استخدام هذه الفرصة فلن أتمسك بالرئاسة بأسناني".

ودعا روسلان كنيازيفيتش، ممثل الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، في وقت سابق، اللجنة الانتخابية المركزية لتأجيل بث المناظرة التلفزيونية المخطط لها بين المتنافسين بوروشينكو وزيلينسكي في 19 من أبريل الجاري أيضا من الساعة 20:00 إلى الساعة 21:00 مساء، وذلك بسبب المناظرة التي ستجري في اليوم نفسه بينهما في ملعب "أولمبيسكي" في كييف.

ووقع مقرا المرشحين للرئاسة الأوكرانية في 16 أبريل الجاري اتفاقا حول استئجار هذا الملعب في 19 من أبريل الجاري من الساعة 21:00 إلى منتصف الليل.

وأعلن بوروشينكو أيضا نيته المشاركة في المناظرة التلفزيونية.

وقال زوراب آلاسانيا، رئيس شركة "نوتو" التلفزيونية الوطنية الاجتماعية في أوكرانيا سابقا إن التلفزيون الاجتماعي لن يبث مناظرة المرشحين في الملعب، إذ أنها تعتبر دعاية انتخابية. وفي الوقت نفسه تحدث عن تفاصيل الاتفاق الموجود بين مقري المرشحين. وخاصة أنه ستتم في الملعب إقامة مسرحين منفصلين لكل واحد من المرشحين. كما لن تستخدم أثناء المناظرة رموز الحزبين.

ومن المتوقع أن تبدأ حفلة موسيقية قبل المناظرة نفسها في الساعة 16:00، بينما ستنطلق المناظرة نفسها في الساعة 19:00.

المصدر: تاس