زلزال يضرب تايوان ويهز مباني العاصمة تايبه

ضرب زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان وهز مباني العاصمة تايبه اليوم الخميس، دون وقوع إصابات، بحسب مكتب الأرصاد الجوية في تايوان.

ولم تعلن تايوان حتى الآن عن أضرار أو إصابات، كما لم تذكر شيئا عن احتمال حدوث موجات تسونامي.

في حين قدرت وكالة "رويترز" نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة الزلزال بحدود 6.4 درجة، مضيفة أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن سكان الجزيرة بأكملها شعروا بالزلزال الذي أدى إلى إغلاق طريق سريع بين ييلان وهوليين بسبب انهيار صخور.

TAIWAN EARTHQUAKE: Lights swaying and flickering in this office in Hualien as a 6.1-magnitude quake rattled the city https://t.co/N8BO77J2Mcpic.twitter.com/CFS2ODFOh7 — CNA (@ChannelNewsAsia) 18 апреля 2019 г.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل، من ارتفاع مستوى البحر، لكنها أكدت عدم حدوث تسونامي.

وقالت الوكالة "بسبب هذا الزلزال قد تشهد بعض المناطق الساحلية تغييرات على سطح المحيط، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق من حدوث أضرار".

المصدر: وكالات