في يوم الجيش.. سليماني يتفقد سير عمليات منع السيول جنوب غرب إيران
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تفقد قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني والقائد في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس عمليات إيرانية عراقية مشتركة لمنع السيول من اجتياح طريق عبدان - ماهشهر جنوب غرب إيران.
وذكر مراسلنا أن سليماني والمهندس تفقدا سير العمليات لمنع تدفق السيول في محافظة خوزستان.
ووصلت العديد من المعدات الثقيلة من مدينة البصرة العراقية إلى الأراضي الإيرانية للمشاركة في عمليات كبح تدفق السيول.
المصدر: RT
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