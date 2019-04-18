استطلاع: نحو 58% من الأوكرانيين يؤيدون زيلينسكي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تدل نتائج استطلاع الرأي العام التي تم نشرها اليوم الخميس على أن المرشح للرئاسة الأوكرانية، الممثل فلاديمير زيلينسكي، لا يزال يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وتدل معلومات مجموعة "ريتينغ" الاجتماعية على أن زيلينسكي سيحصل على 57,9% من أصوات الأوكرانيين، فيما سيحصل الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، على 21,7% من الأصوات.

وشمل استطلاع الرأي العام الذي أجري في الفترة ما بين 12 و16 أبريل الجاري عينة من الناخبين تتألف من 3 آلاف شخص موزعين في جميع المناطق الأوكرانية.

وكان استطلاع الرأي العام السابق الذي أجري في الفترة ما بين 5 و10 أبريل الجاري يشير إلى أن زيلينسكي يحظى بتأييد 61% من الذين يحق لهم الانتخاب، فيما أن تأييد بوروشينكو يصل إلى 24% .

ويتنافس بيترو بوروشينكو وفلاديمير زيلينسكي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد يوم الأحد المقبل (21 أبريل الجاري). وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي شهدتها أوكرانيا في 31 مارس الماضي، على أصوات أكثر بمقدار مرتين تقريبا من خصمه الرئيس بوروشينكو.

المصدر: رويترز