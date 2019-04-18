موسكو جاهزة لإرسال خبرائها للمشاركة في أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام

أعلنت آلا مانيلوفا، السكرتيرة الصحفية لنائب وزير الثقافة الروسي، أن الوزارة جاهزة لإرسال أفضل خبرائها للمشاركة في أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام حال حصولها على طلب رسمي من فرنسا.

وقالت مانيلوفا، اليوم الخميس، للصحفيين: "ستبعث وزارة الثقافة أفضل خبرائها في مجال الترميم وإنقاذ التراث، وذلك بعد حصولها على طلب من الزملاء الفرنسيين".

وفي سياق متصل قال وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستير، أن كاتدرائية نوتردام دو باري التي وقع فيها الحريق الضخم، لن تغلق أبوابها أمام الزوار في السنوات الـ5 التي ستجري خلالها أعمال الترميم.

وفي الوقت ذاته لم يحدد الوزير متى ستفتح الكاتدرائية أبوابها للزوار من جديد.

ووقع في كاتدرائية نوتردام دو باري الاثنين الماضي أكبر حريق في تاريخ المبنى، أسفر عن تدمير مسلته وبعض أجزائه. وقال رجال الإطفاء فيما بعد إنهم تمكنوا من إنقاذ هيكل الكاتدرائية وأهم تحفها وآثارها.

المصدر: نوفوستي