روحاني يوجه رسالة للولايات المتحدة في يوم الجيش

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن ما يرتكبه الجيش الأمريكي في المنطقة من أفغانستان إلى العراق وسوريا واليمن لم يسفر إلا عن القتل والدمار.

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وأضاف روحاني في كلمة ألقاها، خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش: "لم تتوقع الولايات المتحدة أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب من بلادها بمساعدة الشعب الإيراني​​​. الولايات المتحدة لا تريد لنا الاستقلال ولا ترغب في أن نقضي على الإرهاب".

وأشار روحاني إلى أن إدراج واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب هو بمثابة إهانة لإيران، قائلا: "الإعلان القبيح من قبل الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري واجه وقوف كل الشعب الإيراني دعما لحرس الثورة، وتوجيه الإهانة من قبل واشنطن للحرس الثوري بإدراجه على قائمة الإرهاب هو إهانة لكل الشعب الإيراني، القوة التي أحبطت الدور الأمريكي المشؤوم في المنطقة هي القوات المسلحة الإيرانية وعلى الأخص حرس الثورة، الولايات المتحدة تغضب من كل قوة لا تخضع أو تركع لها أو تمنعها من الوصول إلى أهدافها".

ودعا الرئيس الإيراني في كلمته، شعوب المنطقة لتقف جنبا إلى جنب مع بلاده لتطهير المنطقة من المحتلين، على حد تعبيره، مضيفا:"اليوم، وبهذه المناسبة، أقول لشعوب المنطقة ودول الجوار، إن القوات المسلحة الإيرانية ليست ضدكم بل ضد من يعتدي على هذه المنطقة".

وتحتفل إيران كل عام، في 18 أبريل، بیوم الجیش الإيراني باستعراض عسكري يشمل جميع المحافظات، ویتم فیه عرض وحدات القوات المسلحة المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ الحديثة والمتطورة، وتم هذا العام عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدى، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية خلال الاستعراض.

المصدر: سبوتنيك