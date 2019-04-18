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قائد عسكري إيراني يتوعد إسرائيل في الجولان المحتل

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قائد عسكري إيراني يتوعد إسرائيل في الجولان المحتل
Reuters
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وجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم الخميس، رسالة إلى إسرائيل "بصعود الجولان قريبا وإزالة الكيان الصهيوني عنه".

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وقال كيومرث حيدري خلال مراسم الاستعراض العسكري في يوم عيد الجيش، "طاردنا الأعداء حتى مرتفعات الجولان، سنصعد الجولان قريبا وننزل الكيان الصهيوني عنه".

وأضاف حيدري، "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب سيعرض أمن القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، ويجعل الجيش الأمريكي قوة إرهابية محتلة لن تتمتع بالأمن في أي مكان بالعالم".

وبدأت قوات الجیش الإیراني استعراضا عسكریا مهیبا اليوم الخميس بجنوب العاصمة طهران بمناسبة یوم الجیش، بحضور الرئيس حسن روحاني وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري.

المصدر: RT

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