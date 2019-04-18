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أمريكا تعتقل مرشحا لرئاسة غواتيمالا بتهمة تتعلق بالمخدرات

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أمريكا تعتقل مرشحا لرئاسة غواتيمالا بتهمة تتعلق بالمخدرات
Sputnik
أرشيفية لجانب من غواتيمالا
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احتجزت الشرطة في مدينة ميامي الأمريكية، المرشح لانتخابات الرئاسة في غواتيمالا، ماريو أورليانا بتهمة التآمر لتهريب المخدرات للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية.

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وذكرت الوزارة أن المرشح الرئاسي لغواتيمالا متهم بالتآمر لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وبجرائم ذات صلة باستخدام الأسلحة النارية.

وأضافت الوزارة:"حاول ماريو أميلكار استرادا أورليانا جمع أموال لحملته من عصابات المخدرات مقابل دعم حكومي لشحنات الكوكايين الغواتيمالية إلى الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي

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