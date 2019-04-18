أمريكا تعتقل مرشحا لرئاسة غواتيمالا بتهمة تتعلق بالمخدرات

احتجزت الشرطة في مدينة ميامي الأمريكية، المرشح لانتخابات الرئاسة في غواتيمالا، ماريو أورليانا بتهمة التآمر لتهريب المخدرات للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية.

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وذكرت الوزارة أن المرشح الرئاسي لغواتيمالا متهم بالتآمر لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وبجرائم ذات صلة باستخدام الأسلحة النارية.

وأضافت الوزارة:"حاول ماريو أميلكار استرادا أورليانا جمع أموال لحملته من عصابات المخدرات مقابل دعم حكومي لشحنات الكوكايين الغواتيمالية إلى الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي