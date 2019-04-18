أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا وفنزويلا، معتبرة أنها غير قانونية.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستفعل كل ما بوسعها لمساندة شركائها الاستراتيجيين.

ويأتي الموقف الروسي بعد فرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد كل من فنزويلا وكوبا، حيث أعلن مستشار الأمن القومي، جون بولتون أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض عقوبات على 5 أشخاص وكيانات مرتبطين بالجيش والاستخبارات الكوبية، بما في ذلك شركة "أيروغافيوتا" (الخطوط الجوية التابعة للجيش الكوبي).

كما تعتزم الولايات المتحدة الحد من التحويلات المالية إلى كوبا، حيث لن يكون بإمكان المواطنين الأمريكيين تحويل أكثر من ألف دولار لشخص واحد خلال 3 أشهر.

وأضاف بولتون أن وزارة الخزانة ستتخذ إجراءات لمنع كوبا من إمكانيات الالتفاف على العقوبات والاستفادة من القطاع المصرفي الأمريكي.

كذلك استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة البنك المركزي الفنزويلي، حيث تم فرض قيود على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من إمكانية الحصول على الدولار الأمريكي.

وذكر بولتون كذلك، أنه تم منع سفينة كانت تنقل النفط الفنزويلي لكوبا من الرسو في ميناء أمريكي يوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا للعقوبات التي فرضت على كوبا وفنزويلا سابقا.

المصدر: نوفوستي