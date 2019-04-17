 
مباشر

مكتب التحقيقات الفيدرالي: العثور على الطالبة الخطيرة في كولورادو ميتة

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي: العثور على الطالبة الخطيرة في كولورادو ميتة
Reuters
سول بايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqff

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية العثور على الطالبة التي شكلت تهديدا أمنيا لنحو 20 مدرسة في الولاية، مقتولة، بعد عمليات بحث مكثفة.

وقال مكتب التحقيقات في المدينة: "يمكننا التأكيد أن سول بايس قد فارقت الحياة. نحن ممتنون لكل من قدم النصائح ولجميع شركائنا في هيئات إنفاذ القانون على جهودهم في الحفاظ على مجتمعنا آمنا".

وقد بدأ المكتب في ولاية كولورادو يوم الثلاثاء عمليات بحث عن شابة قيل إنها "مولعة" بمذبحة وقعت في مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999، وأصدرت السلطات تحذيرا أمنيا إلى مدرسة كولومباين ونحو 20 مدرسة حكومية أخرى على الأقل في منطقة دنفر بسبب "تهديد أمني يعتد به".

إقرأ المزيد
استنفار أمني في 13 مدرسة بولاية أمريكية
استنفار أمني في 13 مدرسة بولاية أمريكية

ووضعت المدارس القريبة من كولومباين في وضع أمني يسمح بمواصلة الدراسة داخلها مع تقييد الدخول والخروج منها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشابة سول بايس (18 عاما) التي تبحث عنها الأجهزة الأمنية خطيرة ومسلحة، وقد سافرت إلى كولورادو يوم الاثنين و"هددت بارتكاب عمل عنيف في هذه المنطقة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا