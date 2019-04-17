مكتب التحقيقات الفيدرالي: العثور على الطالبة الخطيرة في كولورادو ميتة

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية العثور على الطالبة التي شكلت تهديدا أمنيا لنحو 20 مدرسة في الولاية، مقتولة، بعد عمليات بحث مكثفة.

وقال مكتب التحقيقات في المدينة: "يمكننا التأكيد أن سول بايس قد فارقت الحياة. نحن ممتنون لكل من قدم النصائح ولجميع شركائنا في هيئات إنفاذ القانون على جهودهم في الحفاظ على مجتمعنا آمنا".

We can confirm that Sol Pais is deceased. We are grateful to everyone who submitted tips and to all our law enforcement partners for their efforts in keeping our community safe. — FBI Denver (@FBIDenver) 17 апреля 2019 г.

وقد بدأ المكتب في ولاية كولورادو يوم الثلاثاء عمليات بحث عن شابة قيل إنها "مولعة" بمذبحة وقعت في مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999، وأصدرت السلطات تحذيرا أمنيا إلى مدرسة كولومباين ونحو 20 مدرسة حكومية أخرى على الأقل في منطقة دنفر بسبب "تهديد أمني يعتد به".

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ووضعت المدارس القريبة من كولومباين في وضع أمني يسمح بمواصلة الدراسة داخلها مع تقييد الدخول والخروج منها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشابة سول بايس (18 عاما) التي تبحث عنها الأجهزة الأمنية خطيرة ومسلحة، وقد سافرت إلى كولورادو يوم الاثنين و"هددت بارتكاب عمل عنيف في هذه المنطقة".

المصدر: وكالات