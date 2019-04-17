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مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية

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مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية
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جزيرة ماديرا البرتغالية
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أعلن مسؤولون محليون في جزيرة ماديرا البرتغالية، مصرع 28 شخصا وإصابة آخرين، عقب انقلاب حافلة سياحية في بلدة ساحلية في الجزيرة.

وقال عمدة بلدة كانيكو حيث وقع الحادث، فيليب سوسا، في وقت سابق، إن "توجد حالات وفاة عديدة، لكن المعلومات عن عدد الضحايا لا تزال غير مؤكدة".

وأضاف أن "معظم الضحايا من السياح الألمان".

ونشرت وسائل الإعلام البرتغالية، صورا لحافلة بيضاء مقلوبة ومحاطة برجال الإطفاء، فيما أشار التلفزيون المحلي، إلى وجود 19 سيارة إسعاف في مكان الحادث.

المصدر: رويترز

 

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