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كوبا ترفض القرار الأمريكي حول الدعاوى القضائية ضدها

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كوبا ترفض القرار الأمريكي حول الدعاوى القضائية ضدها
Reuters ALEXANDRE MENEGHINI
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز
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أعلنت كوبا عن رفضها القرار الأمريكي لإحياء القانون الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أفراد وشركات لها أصول على الأراضي الكوبية أمام المحاكم الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استئناف سريان الفصل الثالث لقانون هيلمز وبيرتون".

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وأضاف أن "هذا يعتبر انتهاكا لسيادة كوبا والدول الثالثة"، مؤكدا على أن "التصعيد العدواني ضد كوبا من قبل السلطات الأمريكية سيمنى بالهزيمة، ونحن سننتصر كما حصل في خليج الخنازير"، وذلك في إشارة إلى محاولة أمريكية فاشلة لإسقاط سلطة فيديل كاستور في كوبا عام 1961.

وأعلن مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستسمح اعتبارا من الـ 2 مايو المقبل للأمريكيين برفع دعاوى ضد أفراد وكيانات تمتلك أصولا في كوبا، وذلك تحت القانون الأمريكي المعروف باسم "قانون هيلمز وبيرتون" الصادر في 1996، والذي قامت السلطات الأمريكية بتعليق سريانه.

المصدر: تاس

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