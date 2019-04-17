مجلس الأمن الروسي يعقد مشاورات مع وفد أمريكي في موسكو

أعلن جهاز مجلس الأمن الروسي، أنه عقد مشاورات أمنية في العاصمة الروسية موسكو، مع أعضاء من مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفقا لوكالة "إنترفاكس".

وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان: "ناقشنا خلال المشاورات إمكانية تعزيز التعاون الأمني الروسي الأمريكي، بما في ذلك استمرار الاتصالات بين مجلسي الأمن في البلدين".

وأضاف: "كما تم استعراض وبحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

وأشار البيان إلى أن المشاورات عقدت بطريقة "بناءة واحترام متبادل".

المصدر: إنترفاكس