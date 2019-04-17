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مرشح حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض يتسلم وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول

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مرشح حزب
Reuters MURAD SEZER
مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره في اسطنبول
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أعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض أن مرشحه أكرم إمام أوغلو، تسلم وثيقة رئاسة بلدية مدينة إسطنبول.

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أنغين ألتاي، خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول.

ووصل مرشح "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، والفائز برئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس الماضي، إلى قصر العدل بمنطقة جاغلايان، لتسلم وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة.

وتزامن وصول إمام أوغلو إلى قصر العدل مع احتشاد عدد من أنصار الحزب أمام القصر.

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وشهدت تركيا انتخابات محلية في نهاية شهر مارس الماضي، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في اسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طالب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع ما أسماها "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

المصدر: الأناضول 

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