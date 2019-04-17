أعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض أن مرشحه أكرم إمام أوغلو، تسلم وثيقة رئاسة بلدية مدينة إسطنبول.

الشعب الجمهوري يعلن تسلم مرشحه وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول

من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة#تركياhttps://t.co/wAGebArG2kpic.twitter.com/JOg3fD8spg — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2019

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أنغين ألتاي، خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول.

ووصل مرشح "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، والفائز برئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس الماضي، إلى قصر العدل بمنطقة جاغلايان، لتسلم وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة.

وتزامن وصول إمام أوغلو إلى قصر العدل مع احتشاد عدد من أنصار الحزب أمام القصر.

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وشهدت تركيا انتخابات محلية في نهاية شهر مارس الماضي، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في اسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طالب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع ما أسماها "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

المصدر: الأناضول