مصرع 31 شخصا بأمطار غزيرة وعاصفة ترابية في الهند

لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب آخرون جراء هطول أمطار غير موسمية مصحوبة بعاصفة ترابية في ثلاث من ولايات شمال غربي الهند أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

وأشارت صحيفة "هندوستان تايمز" اليوم إلى أن 16 شخصا قتلوا في ولاية ماديا براديش، إضافة إلى 6 آخرين في راجستان و 9 في كجرات.

وأضافت أن الأمطار والعواصف ألحقت أضرارا بالممتلكات والمحاصيل الزراعية، كما تسببت في حوادث انقطاع للكهرباء، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المناطق المنكوبة.

Storm, rains claim 16 lives in MP and 6 in Rajasthan https://t.co/l2CCCxktgQ — National Herald (@NH_India) April 17, 2019

وحسب تقارير إعلامية، فإن ما لا يقل عن 39 شخصا لقوا مصرعهم، و135 آخرين تعرضوا لإصابات جراء العواصف والفيضانات في مناطق باكستانية مجاورة للحدود مع الهند خلال الأيام الأخيرة.

Pak warned that “A very severe weather system is entering Pakistan,Strongest winds in 7 years with heavy rains & hails are expected for 48 hours.” Believe me it has nothing to do with @SMQureshiPTI claimed that India is planning another attack against the Pak between April 16-20 pic.twitter.com/PmyGxQdsEQ — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) April 16, 2019

المصدر: وكالات