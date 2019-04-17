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غوتيريش يسعى لإعادة إطلاق محادثات توحيد قبرص

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غوتيريش يسعى لإعادة إطلاق محادثات توحيد قبرص
Reuters
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أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأنه يواصل مساعيه لاستئناف مفاوضات إعادة توحيد جزيرة قبرص، بعد نحو عامين على انهيار التفاوض.

وكشف غوتيريش في تقرير أرسله إلى المجلس، أنه طلب من موفدته الدبلوماسية الأمريكية جين هول لوت مواصلة المحادثات مع القبارصة الأتراك واليونانيين لإعادة إطلاق المفاوضات.

وقال: "آمل أن تؤدي المشاورات الجارية إلى العودة للمفاوضات التي يمكنني أن أكرس لها كامل ثقل منصبي، بهدف التوصل إلى حل دائم للمسألة القبرصية. الطريق قدما يجب أن يتم إعداده بشكل جيد، وبإلحاح وتركيز".

وطلب مجلس الأمن من غوتيريش في يناير تقديم تقرير حول جهوده لإعادة إطلاق المحادثات بعد تجديد مهمة حفظ السلام الدولية لستة أشهر.

وقبرص مجزأة منذ عام 1974 بعد أن اجتاحت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردا على انقلاب مدعوم من أثينا.

المصدر: أ ف ب

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