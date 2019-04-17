صحيفة: أنقرة فشلت في الاتفاق مع واشنطن حول "إس-400"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة وتركيا، فشلتا "في الخروج من الطريق المسدود" في قضية شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى يوم الاثنين في البيت الأبيض مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق، ولم يسفر اللقاء عن نتيجة ملموسة بخصوص المنظومات الروسية المذكورة.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي الولايات المتحدة وتركيا التقوا في واشنطن هذا الأسبوع على هامش المؤتمر السنوي السابع والثلاثين حول العلاقات التركية الأمريكية، ولم يتم تحقيق أي اتفاق حول المنظومات المذكورة.

وكانت تركيا قد أكدت مرارا في أوقات سابقة، أنها تعتبر صفقة "إس-400" الصاروخية من روسيا، تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها هي انتقاص من السيادة التركية.

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من جانبه، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها للحصول على منظومات "إس-400".

وقبل ذلك، أكد البنتاغون تعليق توريد المعدات الخاصة بمقاتلات "إف 35" إلى تركيا بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة "إس-400" مع روسيا.

المصدر: نوفوستي