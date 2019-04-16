وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان "مصالح مشتركة"

بحث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار التعاون بين البلدين، وذلك على خلفية الجدل بشأن شراء أنقرة أنظمة "إس 400" الروسية.

وجاء في بيان للبنتاغون أن المسؤولين التقيا، اليوم الثلاثاء، كـ "شريكين استراتيجيين" وركزا على "المصالح وليس على المواقف، وكذلك على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في إطار ثنائي وضمن حلف الناتو".

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ويأتي ذلك في ظل الخلافات بين واشنطن وأنقرة حول شراء الأخيرة لأنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

وقد هددت واشنطن تركيا بمنعها من الحصول على "إف 35" الحديثة، إذا لم تتخل عن الصفقة مع روسيا، بينما أكدت أنقرة عزمها على إتمام صفقة "إس 400".

المصدر: نوفوستي