نتنياهو في طريقه للاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة

أوصت الغالبية المطلقة من النواب الإسرائيليين الذين دخلوا الكنيست نتيجة الانتخابات الأخيرة الرئيس رؤوفين ريفلين بتكيلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأنهى الرئيس الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الـ11 التي حصلت على 3.25 بالمئة من أصوات الناخبين الضرورية لدخول البرلمان، بشأن اختيار شخصية يكلفها بتشكيل الحكومة الـ35 في تاريخ إسرائيل.

وخلال المشاورات عبر النواب من أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"اتحاد اليمين" و"كولانو" عن دعمهم لتكليف نتنياهو بهذه المهمة، وذلك بعد أن حصل نتنياهو، يوم الاثنين، على دعم النواب من حزبه "الليكود" والحزبين الدينيين المتشددين "شاس" و"يهودت هتوراه" في تشكيل الحكومة.

ونال نتياهو بذلك إجماليا تأييد 65 نائبا من أعضاء البرلمان المكون من 120 مقعدا.

فيما حصل منافس نتنياهو الأبرز في انتخابات الكنيست رئيس الأركان الأسبق وزعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على تأييد 45 برلمانيا من حزبه وحزبي "أفودا" و"ميرتس".

ورفضت القائمتان العربيتان اللتان وصلتا إلى الكنيست دعم كل من نتنياهو وغانتس.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الإسرائيلي رسميا يوم الأربعاء عن تكليفه نتنياهو بتشكيل الحكومة، لينجز المهمة في غضون 28 يوما بموجب القانون.

المصدر: مواقع إخبارية عبرية