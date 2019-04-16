صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون "الرد بالمثل" على قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية.

وأدلى 204 نواب اليوم الثلاثاء بأصواتهم لصالح مشروع القانون العاجل الذي يقضي بإدراج القوات الأمريكية على قائمة الإرهاب الإيرانية، وذلك في أعقاب دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.

وسيناقش البرلمان الإيراني تفاصيل المشروع خلال جلساته الأسبوع القادم.

وينص مشروع القانون الجديد على أن قوات القيادة المركزية الأمريكية والمنظمات التابعة لها، هي "قوات إرهابية"، ويعتبر أي نوع من المساعدة المقدمة إليها، بما في ذلك الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي والتقني والتربوي والخدمي واللوجستي، مساهمة في أعمال إرهابية.

ويشدد مشروع القانون على ضرورة أن تتخذ الحكومة والجيش الإيرانيان "التدابير الاحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة لا تستطيع فيها القوات الأمريكية استخدام أي إمكانية ضد مصالح الجمهورية".

المصدر: إرنا + فارس