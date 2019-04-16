أول الصور من داخل كاتدرائية نوتردام بعد الحريق

نشرت وسائل إعلام أول صور توثق حجم الدمار داخل كاتدرائية نوتردام في باريس، جراء الحريق المدمر الذي اندلع فيها أمس الاثنين.

والتقطت الصور المنشورة من قبل وكالة "رويترز" فجر اليوم الثلاثاء بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران والحد من انتشارها، وهي تظهر دخانا يصعد فوق ما يعتقد أنه بقايا السقف المنهار جراء الحريق، وذلك أمام مذبح الكاتدرائية الذي لم يتضرر على ما يبدو.

ووثقت صورة أخرى ألسنة اللهب التي لا تزال تلتهم ما تبقى من سقف الكاتدرائية.

واندلع الحريق الهائل في نوتردام التي تعد إحدى أشهر الكاتدرائيات الكاثوليكية في العالم وأحد رموز العاصمة الفرنسية، بالتزامن مع أعمال ترميم المبنى التاريخي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث المأساوي الذي أثار صدمة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: رويترز