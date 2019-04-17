كشف المرشح الاشتراكي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بيرني ساندرز، أنه أصبح مليونيرا بفضل محاولته الأولى الفاشلة للوصول إلى البيت الأبيض عام 2016.

ونشر هذا السيناتور المستقل المعروف بانتقاداته لـ "أصحاب الملايين والمليارات" على وسائل التواصل الاجتماعي إقرارات ضريبية لعشر سنوات تؤكد أنه دخل "النادي" الذي كان يهاجم أعضاءه.

وتراوحت الإقرارات الضريبية للسيناتور وعقيلته بين عامي 2009 - 2015 بين 200 و325 ألف دولار، لترتفع عام 2016 إلى نحو 1.1 مليون دولار، وتصل في عام 2017 إلى 1.15، ثم تحط عام 2018 على 560 ألف دولار.

وفسّر بيرني ساندرز الذي يصف نفسه بـ"الاشتراكي" الزيادة المفاجئة في دخله، بالمردود المالي المتأتي من كتابه "ثورتنا: مستقبل يمكن تصديقه".

هذا الكتاب ترجم إلى خمس لغات، وذلك بعد أن اشتهر في جميع أنحاء العالم خلال محاولته الفاشلة للفوز بترشيح الديمقراطيين ضد هيلاري كلينتون.

وعلّق المليونير الجديد في هذا السياق قائلا: "أنظر إلى دفع مزيد من الضرائب مع ازدياد دخلي بصفته واجبا واستثمارا في بلادنا".

وشدد على أنه سيواصل "الكفاح لجعل نظامنا الضريبي أكثر تقدما حتى تتوافر لبلادنا الوسائل لضمان الحلم الأمريكي للجميع".

كما كتب ساندرز متحدثا عن إقرارت أسرته الضريبية قائلا: "هذه الإقرارات تظهر أن عائلتنا كانت محظوظة، وأشعر أنني محظوظ جدا لأنني نشأت في أسرة كانت تعيش من راتب شهري إلى راتب شهري، ولأني أعلم ماذا يعني القلق من عدم الأمان الاقتصادي. ولهذا السبب أسعى كل يوم لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية لكل أمريكي، بما في ذلك الراتب الذي يتيح تأمين المعيشة والسكن اللائق والاستفادة من نظام الرعاية الصحية والتقاعد الآمن".

المصدر: وكالات