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"شارلي إيبدو" تضع حريق الكاتدرائية على رأس ماكرون!

أخبار العالم

AFP
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فيما أعرب العالم بكل أطيافه عن تعاطفه مع فرنسا في مصاب حريق كاتدرائية نوتردام، أهم معلم تاريخي في باريس، نشرت مجلة "شارلى إيبدو" على غلافها رسما ساخرا من هذه الكارثة.

وصوّرت هذه المجلة الساخرة المثيرة للجدل كارثة الحريق على هيئة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بابتسامة ماكرة وعينين جاحظتين، وعلى رأسه برجا الكاتدرائية التاريخية والنيران مشتعلة بهما فيما تغطي ألسنة اللهب قسما من اسم المجلة.

كما كتب على غلاف هذا العدد كلمة "الإصلاحات"، وفي جهة ثانية منه جملة باسم ماكرون تقول: "ابدأ بالإطار"، واصفة عددها بهذا الغلاف وهذه المناسبة بـ"الاستثنائي".

المصدر: اليوم السابع

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