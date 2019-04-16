أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا خلال لقاء مع رجال الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا، أن المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تسير بصورة جيدة.

وقال: "علاقاتي جيدة مع كيم جونغ أون... لقد قال كيم مؤخرا، إنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات... المحادثات جيدة... المحادثات جيدة".

وأضاف: "لا أريد أن تتحرك العملية بسرعة. وليس من الضروري أن تتحرك بسرعة وفي الوقت الحالي تسير الأمور على قدم وساق وعلى أكمل وجه ولدينا علاقة جيدة... العقوبات مستمرة".

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وعن قمة سنغافورة قال ترامب: "أجرينا المفاوضات خلال فترة قصيرة جدا ونفذنا عملا رائعا وكان الأمر مثيرا للاهتمام عندما قالت وسائل الإعلام إن العملية لا تتحرك بسرعة كافية. ماذا عن الـ40 سنة الماضية؟ لا أحد يتحدث عن الـ40 سنة الماضية".

وذكّر ترامب بأنه تفاوض مع كوريا الشمالية خلال 9 أشهر، مضيفا أنه تم التوصل إلى الكثير من الأمور البناءة التي لا تزال جارية.

وفي 12 أبريل قال الزعيم كيم، إن علاقاته مع ترامب تظل جيدة، وأنه على استعداد لعقد قمة أخرى معه.

المصدر: وكالة يونهاب