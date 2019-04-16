بن علي يلدريم: سنفوز برئاسة اسطنبول إذا تم هذا الأمر!

أكد مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول بن علي يلدريم، أن الفوز برئاسة البلدية سيكون حليفه في حال تمت إعادة فرز كامل الأصوات.

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ولفت يلدريم، الذي كان يتولى رئاسة برلمان بلاده واستقال خصيصا لخوض غمار انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، إلى أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات في المدينة تخللتها مخالفات كبيرة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس: "انخفض الفارق بيننا وبين مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو إلى 12 ألف و200 صوت بعد فرز 10% من الأصوات".

وتابع: "في حال إعادة فرز كامل الأصوات فنحن واثقون بأننا سنغلق هذه الفجوة لصالحنا... أصواتنا سجلت لمصلحة المرشح المنافس لنا".

كما أكد مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول على ضرورة أن تحظى هذه المدينة الكبيرة بـ"انتخابات خالية من الشوائب".

وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في اسطنبول، أظهرت تقدم أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على يلدريم.

وطالب حزب العدالة والتنمية إثر ذلك بإعادة فرز الأصوات في كامل المدينة، مؤكدا حدوث "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

المصدر: الأناضول