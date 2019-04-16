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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة بينتيكتون الكندية

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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة بينتيكتون الكندية
AFP
كندا- صورة ارشيفية
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أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أشخاص بحوادث إطلاق نار في ثلاث مناطق منفصلة بمدينة بينتيكتون غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في دائرة قطرها 5 كم في المدينة، وإنها قبضت على مشبوه واحد وتبحث عن بقية المتورطين.

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وأوصت الشرطة المواطنين وسائقي المواصلات بضرورة الابتعاد عن أماكن إطلاق النار وعدم التوجه إلى وسط المدينة حتى انتهاء التحقيق.

وتقع مدينة بينتيكتون في مقاطعة بريتش كولومبيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة.

المصدر: شينخوا

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