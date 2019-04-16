كاراكاس تتهم كندا بالانضمام إلى مغامرة ترامب العسكرية ضد فنزويلا

اتهمت كاراكاس الحكومة الكندية بالانضمام إلى "المغامرة العسكرية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها عقوبات جديدة على مسؤولين كبار في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

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وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية: "بانضمامه إلى المغامرة العسكرية والإجرامية لدونالد ترامب ضد فنزويلا فإن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يجرد بلاده من دورها كلاعب موثوق في الحوار".

واعتبرت الخارجية الفنزويلية، أن العقوبات التي فرضتها كندا غير قانونية، وأضافت أن "حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاستخدام غير القانوني للتدابير القسرية الانفرادية الجديدة التي اتخذتها حكومة كندا، ضد كبار المسؤولين في الدولة الفنزويلية".

وتابعت: "توق حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإظهار ولائها للعدوان الإمبريالي ضد فنزويلا، دفعها بوقاحة لانتهاك القانون الدولي".

وفرضت كندا عقوبات على 43 مسؤولا من فنزويلا، بمن فيهم وزير النفط مانويل كيفيدو وبالتالي، فإن عدد الفنزويليين الذين يخضعون لقيود هذا البلد قد بلغ نحو 70 شخصا.

المصدر: وكالات