 
مباشر

الكرملين يؤكد القمة المرتقبة بين بوتين وكيم

أخبار العالم

الكرملين يؤكد القمة المرتقبة بين بوتين وكيم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpyj

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العمل مستمر على قدم وساق، تحضيرا لقمّة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال بيسكوف: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري التحضير لعقد اللقاء المذكور، الحديث عن ذلك يجري منذ فترة طويلة".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام أكثرت في الأيام الماضية من تكهناتها بقمّة مرتقبة بين بوتين وكيم، في الشرق الأقصى الروسي في أعقاب منتدى دولي بالصين.

إقرأ المزيد
بوتين وكيم
كل التكهنات ترجّح قرب انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم

 المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. تدريبات واسعة للجيش الروسي في البحر الأسود