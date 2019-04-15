الكرملين يؤكد القمة المرتقبة بين بوتين وكيم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العمل مستمر على قدم وساق، تحضيرا لقمّة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال بيسكوف: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري التحضير لعقد اللقاء المذكور، الحديث عن ذلك يجري منذ فترة طويلة".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام أكثرت في الأيام الماضية من تكهناتها بقمّة مرتقبة بين بوتين وكيم، في الشرق الأقصى الروسي في أعقاب منتدى دولي بالصين.

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المصدر: إنترفاكس