 
مباشر

الدفاع الروسية: مدمرة "روس" الأمريكية خاضعة لمراقبتنا منذ دخولها البحر الأسود

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مدمرة
Sputnik
سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpyf

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية روسية تراقب عن كثب تحركات المدمرة الأمريكية "روس"، التي دخلت مؤخرا إلى حوض البحر الأسود.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد دخول السفينة الأمريكية مياه البحر الأسود خضعت لمراقبة الوسائط الإلكترونية الروسية المنتشرة على الساحل.

وأضافت الوزارة أن مراقبة السفينة الأمريكية قد أوكلت لسفينة الخفر "فاسيلي بيكوف"، وسفينة الاستطلاع "إيفان خورس"، اللتين تتابعان عن كثب تحركات المدمرة الأمريكية.

إقرأ المزيد
فرقاطة "الأدميرال ماكاروف" (صورة أرشيفية)
مدمرة أمريكية تنحشر بين فرقاطتين روسيتين

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. تدريبات واسعة للجيش الروسي في البحر الأسود