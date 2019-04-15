الدفاع الروسية: مدمرة "روس" الأمريكية خاضعة لمراقبتنا منذ دخولها البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية روسية تراقب عن كثب تحركات المدمرة الأمريكية "روس"، التي دخلت مؤخرا إلى حوض البحر الأسود.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد دخول السفينة الأمريكية مياه البحر الأسود خضعت لمراقبة الوسائط الإلكترونية الروسية المنتشرة على الساحل.

وأضافت الوزارة أن مراقبة السفينة الأمريكية قد أوكلت لسفينة الخفر "فاسيلي بيكوف"، وسفينة الاستطلاع "إيفان خورس"، اللتين تتابعان عن كثب تحركات المدمرة الأمريكية.

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المصدر: نوفوستي