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ماكرون يستعد للرد على مطالب محتجي "السترات الصفراء"

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ماكرون يستعد للرد على مطالب محتجي
Reuters Stephane Mahe
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يكشف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عن إجراءات يعتزم اتخاذها للرد على مطالب المحتجين من حركة السترات الصفراء الذين يتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد كل سبت منذ 5 أشهر.

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وأعلن قصر الإليزيه مساء الأحد، أن ماكرون سيتحدث عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي عبر أثير التلفزيون ليكشف عن "ورش العمل التي تحظى بأولوية وأول الإجراءات الملموسة".

وأضاف: "الرئيس الفرنسي مدرك أن الرهانات كبيرة حيث عليه إقناع مواطنيه بهذه الإجراءات من أجل عدم تهديد ما تبقى من ولايته".

وكان ماكرون قد أطلق في منتصف يناير الماضي حملة "النقاش الوطني الكبير" وهي صيغة غير مسبوقة في البلاد بهدف نزع فتيل أسوأ أزمة يواجهها منذ وصوله إلى السلطة تجسدت في مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" الذين يحتجون منذ منتصف نوفمبر على سياسته الضريبية والاجتماعية.

وشارك ماكرون في هذه النقاشات في مختلف أنحاء البلاد وتحدث لساعات، لكن بدون أن يؤدي ذلك إلى نتائج بارزة.

ولا تتوقع غالبية الفرنسيين من هذه النقاشات أن تؤدي إلى حل الأزمة كما أظهرت استطلاعات الرأي وقد أعلن المحتجون عن تظاهرة جديدة السبت المقبل في باريس.

المصدر: أ ف ب

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