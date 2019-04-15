الإعصار يخلف 8 قتلى جنوبي الولايات المتحدة

قتل 8 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة نتيجة الأعاصير والعواصف الشديدة التي اجتاحت ولايات جنوبية في البلاد.

وقالت السلطات إن ثلاثة أطفال كانوا بين القتلى، فيما أصيب نحو 25 شخصا في إحدى مدن ولاية تكساس و19 بولاية مسيسيبي.

وأضافت أن حوالي 100 ألف منزل ومبنى تجاري باتوا بلا كهرباء، فيما فقد العديد من الأشخاص.

وقال ديفيد روث من الأرصاد الجوية الوطنية: "سنشهد طقسا قاسيا من فلوريدا إلى نيويورك، وستكون بعض مناطق جورجيا عرضة لتهديد العواصف أكثر من غيرها"، مشيرا إلى أن المناطق المتضررة ستشهد هطول أمطار غزيرة، وهي مهددة بعواصف شديدة.

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وأطلقت عدد من الولايات الأمريكية تحذيرات من الأعاصير، كما أوقفت وسائل النقل العام في مدن الساحل الشرقي، وعلقت آلاف الرحلات الجوية.

وذكر بوب أورافيك خبير الأرصاد الجوية، أن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى ساحلها الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير قادمة.

المصدر: وكالات