بلاغ سعودي يحبط تهريب شحنة مخدرات بملايين الدولارات عبر لبنان
twitter.com/sabqorg
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تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات قدرت قيمتها بـ12 مليون دولار.
وقالت الشرطة اللبنانية: "تمّت مصادرة ما يزيد على 800 ألف قرص من المنشطات الأمفيتامينية (كبتاغون)، مهربة في شاحنة مبردة احتوت على 142 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة".
twitter.com/sabqorg
twitter.com/sabqorg
وأشارت الشرطة إلى أن عملية الضبط "جاءت عقب تمرير الجهات المختصة السعودية بلاغا لنظيرتها اللبنانية، حول وجود خطة لتهريب شحنة كبيرة من الكبتاغون إلى دولة عربية عن طريق البر".
المصدر: سبق
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