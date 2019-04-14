بلاغ سعودي يحبط تهريب شحنة مخدرات بملايين الدولارات عبر لبنان

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات قدرت قيمتها بـ12 مليون دولار.

وقالت الشرطة اللبنانية: "تمّت مصادرة ما يزيد على 800 ألف قرص من المنشطات الأمفيتامينية (كبتاغون)، مهربة في شاحنة مبردة احتوت على 142 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة".

twitter.com/sabqorg

twitter.com/sabqorg

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وأشارت الشرطة إلى أن عملية الضبط "جاءت عقب تمرير الجهات المختصة السعودية بلاغا لنظيرتها اللبنانية، حول وجود خطة لتهريب شحنة كبيرة من الكبتاغون إلى دولة عربية عن طريق البر".

المصدر: سبق