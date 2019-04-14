بومبيو يزور ليما لمواصلة الضغط على مادورو

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى ليما عاصمة بيرو، في إطار جولته لحشد الضغط اللاتيني على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي ليما، أجرى الوزير الأمريكي مباحثات مع رئيس بيرو مارتن فيزكارا ووزير خارجيته نستور بوبولوزيو.

وأشاد بومبيو، بسلطات بيرو لاستقبالها مئات الآلاف من النازحين الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلادهم، وبالجهود التي يبذلها الرئيس فيزكارا في مكافحة الفساد الذي نخر أنظمة أسلافه الأربعة.

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وقال بومبيو: "هدفنا هو السماح للناس بالبقاء في بلدانهم، هذه رغبة الرئيس ترامب ونريد خلق الظروف لذلك ليبقوا في بلدانهم".

وفي بداية جولته، زار بومبيو باراغواي حيث أشاد بالتخلص من الديكتاتورية في هذه الدولة والانتقال إلى الديمقراطية، وقبل ذلك زار تشيلي وأجرى محادثات في سانتياغو مع رئيسها سيباستيان بينييرا.

والأحد سيزور بومبيو مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا حيث سيلتقي لاجئين فنزويليين هناك، حيث حاول معارضون فنزويليون في 23 شباط كسر الحظر الحكومي وإدخال أطنان من المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا.

المصدر: أ ف ب