إطلاق نار عند ملهى ليلي بملبورن الأسترالية وأنباء عن سقوط ضحايا (صور)

أعلنت الشرطة الأسترالية، فجر الأحد، عن سقوط "ضحايا" بإطلاق نار وقع عند ملهى ليلي في مدينة ملبورن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة في بيان إن "المحققين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" قرابة الساعة الثالثة فجرا.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول الضحايا، مشيرة فقط إلى أن إطلاق النار وقع في حي براهران في ملبورن وأن المحققين يعملون للكشف عن "ملابسات ما جرى".

من جهتها أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الضحايا هم جرحى، وليس بينهم أي قتيل.

وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا، إذ قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصا عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.

#BREAKING Multiple people, possibly three or four, shot outside Love Machine nightclub in Prahran this morning. One victim believed to have run a block onto Chapel Street, leaving a trail of blood. pic.twitter.com/KrpjSnJEaU — Paul Dowsley (@pauldowsley7) 13 апреля 2019 г.

Three or four people shot outside Love Machine nightclub in Prahran at about 3.20am. Police yet to reveal further details including injuries and whether anyone is in custody. Malvern Road closes in both directions between Chapel Street and Surrey Road. @3AW693pic.twitter.com/IE94U7pMAb — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 апреля 2019 г.

Multiple people shot outside a nightclub in Prahran. Details on Sky News @SkyNewsAustpic.twitter.com/zkHUi5OSn6 — Ahron Young (@AhronYoung) 13 апреля 2019 г.

المصدر: أ ف ب