 
مباشر

إطلاق نار عند ملهى ليلي بملبورن الأسترالية وأنباء عن سقوط ضحايا (صور)

أخبار العالم

إطلاق نار عند ملهى ليلي بملبورن الأسترالية وأنباء عن سقوط ضحايا (صور)
Reuters / SONALI PAUL
شرطة أسترالية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpss

أعلنت الشرطة الأسترالية، فجر الأحد، عن سقوط "ضحايا" بإطلاق نار وقع عند ملهى ليلي في مدينة ملبورن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة في بيان إن "المحققين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" قرابة الساعة الثالثة فجرا.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول الضحايا، مشيرة فقط إلى أن إطلاق النار وقع في حي براهران في ملبورن وأن المحققين يعملون للكشف عن "ملابسات ما جرى".

من جهتها أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الضحايا هم جرحى، وليس بينهم أي قتيل.

وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا، إذ قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصا عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صينية تسللت ومعها "برمجيات خبيثة".. ما قصة اختراق منتجع ترامب؟