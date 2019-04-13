بالفيديو.. أول رحلة تجريبية لأكبر طائرة أمريكية

أجرت شركة "Stratolaunch Systems" أولى اختبارات الطيران غربي الولايات المتحدة، لطائرة "Stratolaunch " الأضخم والمخصصة للإطلاق الجوي للصواريخ الحاملة.

ونشر المصوران الصحفيان مات هارتمان وجاك باير تأكيدا لهذه التجربة فيديو وصور. وكتب هارتمان على حسابه على تويتر: "نجحت Stratolaunch في القيام بالرحلة الأولى"، ووفقا لهارتمان، فقد تمت الرحلة فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا.

ولم تعلن شركة "Stratolaunch Systems" المالكة للطائرة عن الاختبار، كما لم تنشر بعد أي معلومات حول هذه الرحلة وسرعتها وارتفاعها.

ARTICLE: Roc – the world’s largest plane – takes flight ahead of Stratolaunch rocket goals -https://t.co/VqNBd4P4wF



Pilots were Evan Thomas and Chris Guarente. "...the team had a lot of fun" <--I bet!



📸Jack Beyer @thejackbeyerpic.twitter.com/ciTRHxU1lG — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 13 апреля 2019 г.

وتتكون طائرة "Stratolaunch" من هيكلين طولهما 72 مترا متصلين بجناح مشترك يبلغ طوله 117 مترا، وقد تم تجهيز الطائرة بستة محركات من تصنيع " Pratt&Whitney".

وتبلغ كتلة الطائرة فارغة 250 طنا، ومحملة بحمولة كاملة حوالي 590 طنا، وتحملها على المدرج 28 عجلة.

وتأسست شركة "Stratolaunch Systems" في عام 2011 بواسطة الملياردير الأمريكي باول آلين، وهو أحد مؤسسي مؤسسة مايكروسوفت.

ومن المفترض أن تحمل الطائرة مستقبلا في مرحلة أولية، صاروخا حاملا للمركبات الفضائية، لتحمل فيما بعد ثلاثة صواريخ مثبتة في أسفل جسم الطائرة، ترمى عند الوصول إلى ارتفاع 9 آلاف متر، ليعمل عند ذلك محركه لنقل حمولته إلى المدار.

المصدر: تاس