موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن قمة نورماندي جديدة حول أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة جديدة في إطار "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) حول التسوية الأوكرانية.

وقال غروشكو على هامش جلسة مجلس الشؤون الخارجية والدفاعية، اليوم السبت: "إذا تحدثنا عن الجدول الواقعي للأعمال، فمن السابق لأوانه الحديث عن انعقاد اجتماع في إطار نورماندي".

وأوضح: "أولا يجب انتظار اختتام المرحلة الحالية للنشاط السياسي الداخلي في أوكرانيا وانتخاب رئيس. أما بخصوص عقد اجتماع في إطار نورماندي، فمن المهم مبدئيا بالنسبة لروسيا أن يؤدي هذا الاجتماع في حال عقده إلى تقدم معين في تنفيذ اتفاقيات مينسك".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه من الضروري ألا ينتهي اجتماع جديد في إطار "نورماندي" مهما كان مستواه، دون أي نتيجة.

ويأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن جولة جديدة من المفاوضات في إطار "رباعية نورماندي" قد تعقد "على أعلى المستويات" في أعقاب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية المزمعة في 21 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي