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ظريف يعين خاجي كبيرا لمستشاريه السياسيين

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ظريف يعين خاجي كبيرا لمستشاريه السياسيين
علي أصغر خاجي
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عين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، علي أصغر خاجي كبيرا لمستشاريه في الشؤون السياسية الخاصة بدلا من حسين جابري أنصاري.

وشغل خاجي سابقا مناصب عدة منها نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية، ومدير دائرة شؤون الخليج، وسفير إيران في كل من السعودية والصين وبلجيكا.

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وعين ظريف أيضا عباس الموسوي في منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلفا لبهرام قاسمي.

المصدر: RT

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