ترامب يرد على كيم حول مستقبل القمة الثالثة

تفاعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل إيجابي، مع إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استعداده لعقد قمة ثنائية أمريكية – كورية شمالية ثالثة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "أتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن علاقاتنا الشخصية تظل جيدة جدا، وربما يكون مصطلح (ممتاز) أكثر دقة، وأن القمة الثالثة ستكون جيدة وستمكننا من الفهم الكامل موقف كل منا".

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وأضاف: "تتمتع كوريا الشمالية تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون، بإمكانيات هائلة لتحقيق نمو غير معقول، ونجاح اقتصادي، وازدهار.. إنني أتطلع، إلى أنه قد يأتي قريبا، زمن لا تكون فيه أسلحة نووية أو عقوبات (ضد كوريا الشمالية)، وأن نكون قادرين على مشاهدة كوريا الشمالية تصبح واحدة من أنجح الدول في العالم".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون أعرب عن استعداده لعقد قمة ثالثة مع ترامب على الرغم من فشل القمة الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أيضا أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي لا تزال جيدة.

المصدر: تاس