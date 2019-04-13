دخول مجموعة سفن روسية بحر الصين الجنوبي

أعلن المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي العقيد البحري فاديم سيرغا، أن مجموعة سفن روسية تتقدمها سفينة "الأميرال غورشكوف" اجتازت مضيقي ملقا وسنغافورة ودخلت مياه بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن المجموعة البحرية توجهت إلى ميناء تشينغداو في شبه جزيرة شاندونغ الصينية لتشارك الجانب الصيني في الـ23 من أبريل الجاري احتفالاته بمرور 70 عاما على تأسيس قواته البحرية.

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وأشار إلى أن المجموعة تضم سفينة الإنقاذ "نيقولاي تشيكر" وسفينة الخدمات اللوجستية متعددة الوظائف "إلبروس"، وناقلة "كاما".

وذكّر بأن مجموعة السفن غادرت المياه الروسية في الـ26 من فبراير الماضي في رحلة دورية زارت خلالها جيبوتي وميناء كولومبو في سيلان، وقطعت أكثر من 11 ألف ميل، ونفذت تدريبات مشتركة في الدفاع البحري واستخدام السلاح الصاروخي.

المصدر: لينتا رو