بالصورة.. تفاقم معاناة منكوبي الفيضان في إيران بعقوبات واشنطن

أكّد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية علي أصغر بيوندي اليوم السبت أن الدول الأجنبية لم تودع تبرعاتها المالية في الحساب المصرفي للجمعية نظرا للعقوبات، ما يعرقل مساعدة المنكوبين.

وقال: لم يصلنا أي دولار من المساعدات الخارجية لمواجهة آثار الفيضان، بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وأضاف: بعض الدول كألمانيا والكويت وتركيا وأرمينيا أرسلت مساعدات إنسانية لمنكوبي الفيضانات، مشيرا إلى إعلان وكالة التعاون الدولية اليابانية (جائيكا) والهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الدنماركي والصليب الأحمر النمساوي ومنظمة المساعدات الإنسانية غير الحكومية الفرنسية والصليب الأحمر الهندي والهلال الأحمر الفلسطيني وباكستان استعدادها لإرسال مساعدات إلى المنكوبين.

المصدر: "إرنا"