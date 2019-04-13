 انتهاء مناورات الناتو في البحر الأسود

أنجزت مجموعة سفن تابعة للناتو مناورات أطلقتها في الـ5 من الشهر الجاري بمشاركة 14 سفينة رومانية، و6 سفن من بلغاريا وكندا واليونان وهولندا وتركيا.

وبمشاركة 2200 عسكري، تم تنفيذ مهام قتالية مشتركة في البحر الأسود، تخللتها تدريبات مشتركة مع سفن أوكرانية وجورجية.

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روسيا من جهتها تابعت سير هذه المناورات عن كثب، دون أن تسجل أجهزة رصدها أي انتهاك للمعايير الدولية المرعية في مياه البحر الأسود ومضائقه، أو اقتراب القوات المناورة من مياهها أو أجوائها.

المصدر: نوفوستي