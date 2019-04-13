قاسمي يودع وسائل الإعلام ويتفرغ لمهامه سفيرا في فرنسا

ودع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الجمعة وسائل الإعلام، معلنا انتهاء مهامه متحدثا باسم الوزارة وتوليه منصب السفير الإيراني لدى فرنسا.

قاسمي تولى منصبه متحدثا باسم الخارجية الإيرانية ورئيسا لمركز الدبلوماسية العامة والإعلامية قبل أقل من 3 أعوام بقرار من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلفا لحسين جابري أنصاري، فيما من المقرر أن يبدأ مهامه في منصبه الجديد اعتبارا من اليوم.

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وشغل قاسمي عدة مناصب في الخارجية الإيرانية منها رئيس الدائرة السياسية الثانية ورئيس الدائرة المشتركة لشؤون الدول ذات المصالح المشتركة، والمدير العام لشؤون غرب أوروبا.

كما كلف سفيرا مفوضا كامل الصلاحيات في إيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، وشغل منصب السفير غير المقيم في مالطا.

المصدر: "مهر"